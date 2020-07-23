İbrahim Tatlıses Pınar Gültekin hakkında yazdı, kadınlar geçmişi hatırlattı

İbrahim Tatlıses, eski sevgilisi tarafından öldürülen Pınar Gültekin hakkında bir yazı yazdı. Ne var ki sosyal medya kullanıcısı pek çok kadın, Tatlıses'e, geçmişte kadınlara uyguladığı şiddeti hatırlattı.

İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, öldürülen Pınar Gültekin’in katiline veryansın etti. “Bravo lan haza delikanlıymışsın, boğacaksın, yakacaksın, betona gömeceksin. Ne ayaksın oğlum sen!!! Hangi filmi seyrettin de bunları yaptın? Bunlar filmlerde bile olmaz oğlum. Erkeklik adına sen bir kara lekesin lan şerefsiz” diyen Tatlıses’e kadınlardan büyük bir tepki geldi.

DERYA TUNA VE ASENA HATIRLATMASI

Zira geçmişte Tatlıses’in basına yansıyan haberleri, Derya Tuna’nın topuğuna sıkması, Asena’yı saçlarından sürüklemesi gibi olaylar tepkilerin fitilini ateşledi. İşte onlardan bazıları…

“Kurşunlattığın kadınları sen unutmuş olabilirsin ama biz kadınlar unutmadık densiz”

“Derya Tuna’yı ayağından vuran sen değil miydin”

“Kadın haklarını, kadınlara şiddet uygulayan birinin savunması çok komik”

“Sen de bu dünyaya bir kara lekesin”

“Zamanında her kadını döven adam mı söylüyor bunları? Komik olmuş biraz”

“Sen ki hayatına giren kadınları hamileyken bile dövdün, bu neyin savunması”

“Hayatındaki kadınları hamileyken döven, ayağına sıktıran, maçoluğun imparatoru”

“Asena’nın saç köklerinin dili olsa da konuşsa”

“Keşke Derya Tuna, Perihan Savaş, Asena bir gün senin hakkındaki her şeyi anlatsa”