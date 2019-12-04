İbrahim Tatlıses ve Alişan’a zaman aşımından düşme

Kürşat Yılmaz, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlarından 11 yıl 3 ay hapse mahkum edilirken, ünlü isimler İbrahim Tatlıses ve Alişan hakkındaki "Örgüte dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan zaman aşımı süresi dolduğu gerekçesiyle düşme kararı verildi. Sanıklar arasında yer alan MHP Milletvekili Cemal Enginyurt hakkındaki yargılamanın durdurulmasına karar verdi.

Sanıkları arasında yeraltı dünyasının ünlü ismi Kürşat Yılmaz, ünlü şarkıcılar İbrahim Tatlıses, Alişan ve MHP Milletvekili Cemal Enginyurt’un da yer aldığı 28 sanıklı suç örgütü davası, Yargıtay'ın bozma kararından sonra yeniden görülmeye başlamıştı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mahkeme davayı karara bağladı.

TATLISES VE ALİŞAN’A DÜŞME KARARI

Mahkeme “Suç örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan yargılanan İbrahim Tatlıses'in ünlü dansöz Asena’nın (Onur Çakmak) sahne almaması için örgüte para verdiği iddiaları yönünden zaman aşımı süresinin dikkate alınarak davanın düşürülmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca sanıklar arasında yer alan ünlü şarkıcı Alişan'ın da örgüte para yardımında bulunduğu iddiaları yönünden aynı suçtan zaman aşımı kararı vererek dosyanın düşürülmesine karar verdi. Mahkeme Tatlıses ve Alişan'ın yanı sıra benzer suçlardan yargılanan 6 sanık hakkındaki davaların da zaman aşımından düşürülmesine karar verdi.

KÜRŞAT YILMAZ 11 YIL 3 AY HAPSE ÇARPTIRILDI

Mahkeme sanık Kürşat Yılmaz “Suç işlemek amacıyla örgüt kurup yönetmek ve yağmaya teşebbüs” suçlarından toplamda 11 yıl 3 ay hapse mahkum etti.

MHP’Lİ VEKİLİN YARGILAMASI DURDURULDU

Mahkeme heyeti davanın sanıkları arasında yer alan ve “Örgüt adına suç işlemek” ve “nitelikli yağma” suçlarından yargılanan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkındaki yargılamanın durdurulmasına karar verdi. Mahkeme Milletvekili olan Enginyurt hakkındaki yargılamanın TBMM'nin vereceği karardan sonra ele alınmasına hükmetti. MHP’li vekil, söz konusu suçlardan beraat etmiş ancak Yargıtay tarafından beraat kararı bozulmuştu. Firari 3 sanığın da dosyasının ayrılmasına karar veren mahkeme 8 sanığın ise beraatine karar verdi. Mahkeme, 7 sanığı da “nitelikli yağma ve yağmaya teşebbüs” suçlarından 4 yıl 7 aydan 12 yıl 6 aya kadar çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırdı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Kürşat Yılmaz, iş insanı Korkmaz Yiğit, şarkıcılar İbrahim Tatlıses ve Alişan ile manken Tuğba Özay gibi ünlü isimlerin yargılandığı çete davası 19 Ocak 2010 tarihinde karara bağlanmıştı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Kürşat Yılmaz’ı “Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “Nitelikli yağma”, “Tehdit”, “Kasten adam yaralama” , “Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak” suçlarından toplam 66 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmıştı. İş adamı Korkmaz Yiğit, “Yağmaya teşebbüs ve örgüte yardım etmek” suçlarından, manken Tuğba Özay ise “Örgüte üye olmak ve emniyet teşkilatını alenen aşağılamak” suçlarından beraat etmişti. Şarkıcı İbrahim Tatlıses ve Alişan ise “Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış, ancak cezaları ertelenmişti. Yargıtay 6. Ceza Dairesi, 2011 yılında yerel mahkemenin verdiği kararı kısmen onamış, kısmen de bozmuştu. Bozulan sanıklar yönünden dava yeniden görülmeye başlanmıştı.