İbrahim Tatlıses vefat haberini böyle verdi: Hoşçakal oğlum

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve çoğu zaman sahibi olduğu mekana gelen müşterilerle birlikte görüldüğü kareleri hesabından paylaşan İbrahim Tatlıses bu defa acı bir haber paylaştı. Yaklaşık bir milyona yakın takipçisine köpeği Golo’nun vefat haberini duyuran Tatlıses şu satırları paylaştı:

“Bir dostumu kaybettim ama en sadık, en hisli olanını… Canım Golo'm, geçirdiğimiz 12 yıl için, dostluğun ve karşılıksız sevgin için teşekkür ederim. Hoşçakal oğlum…”