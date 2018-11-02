İbrahim Tatlıses’e soyadını veren sanatçı Yılmaz Tatlıses hayatını kaybetti!

Ses sanatçısı Onur Akay, çok sayıda ünlü şarkının bestecisi olan ve İbrahim Tatlıses'e soyadını veren Yılmaz Tatlıses’in vefat ettiğini duyurdu.

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Mavi Mavi, Seni Sevmeyen Ölsün, Ağla Gözlerim, Hatıran Yeter gibi bir döneme damga vurmuş şarkıların söz yazarı ve bestecisi olan ses sanatçısı Yılmaz Tatlıses hayata gözlerini yumdu.



GEÇTİĞİMİZ AY HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Acı haberi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. Yılmaz Tatlıses'le ilgili bir yazı kaleme alan Onur Akay, “İbrahim Tatlıses'e soyadını veren ünlü şarkıların söz yazarı ve bestecisi Yılmaz Tatlıses'i kaybettik. Nuri Sesigüzel'den İbrahim Tatlıses'e, Müslüm Gürses'ten Ferdi Tayfur'a ve Zeki Müren'e kadar çok sayıda ünlü isim tarafından şarkıları okunan ses sanatçısı, söz yazarı ve besteci Yılmaz Tatlıses, geçtiğimiz ay Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. 73 yaşındaki değerli sanatçımız, KOAH hastalığına yakalanmış ve akciğerleri iflas etmişti” ifadelerini kullanarak Tatlıses'in hastanede çekilmiş fotoğrafını da yayınladı.

