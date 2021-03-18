İbrahim Tatlıses’in asistanı ve şoförüne saldırı davasında karar: Abdullah Uçmak’a 30 yıl hapis

İstanbul Maslak'ta 14 Mart 2011 tarihinde türkücü İbrahim Tatlıses, ‘İbo Show' programının çekimlerinden sonra asistanı Buket Çakıcı ile program çekiminden çıktığı sırada uzun namlulu silahlarla 5 kişinin saldırısına uğramış ve başından vurularak ağır yaralanmıştı. Saldırıya uğradıkları sırada Tatlıses'in yanında olan asistanı Buket Çakıcı da yaralanmış, şoförü Hakan Çalışkan ise yara almadan kurtulmuştu.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada yargılanan, aralarında İbrahim Uçmak'ın da bulunduğu 12 sanığa mahkeme, 3 yıl ile 36 yıl arasında değişen hapis cezaları vermişti.

CEZALARIN BİR KISMI ONANMIŞ BİR KISMI BOZULMUŞTU

Yargıtay, Abdullah Uçmak’a, “suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek”, Tatlıses’e yönelik “nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs”, Ahmet Taşçı’ya yönelik “nitelikli tehdit” ve ” Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet” suçlarından verilen cezalarını onamıştı.

Yargıtay, Abdullah Uçmak, Ersin Altun, Yunus Ayık ile Emin Birdal'a, Tatlıses’in asistanı Buket Çakıcı ve şoförü Hakan Çalışkan'a yönelik eylemleri nedeniyle verilen hapis cezalarını az bularak 4 sanık hakkında mahkemenin verdiği kararı bozmuştu.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada tutuklu sanık Abdullah Uçmak, “suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek” ve “nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs etmek” suçlarından 36 yıl 6 ay, tetikçi Ersin Altun ise 30 yıl 1 ay hapis cezası almıştı. Yargıtay, verilen hapis cezasını onamıştı.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Abdullah Uçmak cezaevinden getirilirken tutuklu sanık Ersin Altun Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müştekilerin katılmadığı duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısının, 15 aralıkta sunduğu mütalaasını tekrar ettiğini ve sanıkların cezalandırılmalarını talep ettiğini söylemesiyle başlayan duruşmada, müşteki avukatları şikayetlerinin devam ettiğini ve sanıkların cezalandırılmalarını istedi.

Yargıtay'ın bozma ilamından sonra İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada mahkeme kararını açıkladı. Duruşmaya tutuklu sanık Abdullah Uçmak ve taraf avukatları katıldı. Kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Abdullah Uçmak, Ersin Altun ve Yunus Ayık'ı müştekiler Buket Çakıcı ve Hakan Çalışkan'ı “kasten tasarlayarak öldürmeye teşebbüs” suçundan iyi hal indirimi de uygulayarak 30'ar yıl yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Emin Birdal ise “silah temin etmek” suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

SALONDAN ATILDI

Mahkemede kendisine söz verilen tutuklu sanık Abdullah Uçmak, müşteki avukatı Ahmet Küçük'ün savunmasına karşı, “Avukat haddini aşarak terbiyesizce konuştu” dedi. Avukat Küçük ise sert tepki gösterdi. Sanığın avukata el işaretiyle “Otur yerine. Terbiyesiz” demesi üzerine mahkeme başkanı, tutuklu sanık Abdullah Uçmak'ı duruşma salonundan çıkardı.

Yaşanan olayı zapta geçiren mahkeme başkanı, sanığın savunmasını tartışmasız almak için müşteki avukatlarından dışarda beklemelerini istedi.

“SAVCI ZAHMET EDİP BİRAZ ARAŞTIRMA YAPSAYDI”

Tekrar salona alınarak savunması istenen sanık, “Arabaya bakın, ateş edilmelerine bakın. Hanımefendiyle şoföre kimse ateş etmiyor. İddianamede savcı zahmet edip biraz araştırma yapsaydı. Asistana isabet eden kurşunun, asıl hedefin (İbrahim Tatlıses) kafasını çevirmesiyle isabet ettiğini görecekti. Savcı bey, öncesi savcının iddianamesini kopyalayıp yapıştırmış. İsteseler doğrudan vurabilirlerdi. Zaten o vurulduğunda mermi, sağ tarafa geliyor. Şoförün vurulduğu yere ya da başka bir yere de gelmiyor” dedi.

“ÖLDÜRME KASTLARI OLSAYDI İLK ÖNCE ŞOFÖRÜ ÖLDÜRÜRLERDİ”

Sanık Abdullah Uçmak'ın avukatı, mütalaaya katılmadıklarını söyleyerek, “Müvekkilim, Yunus Ayık’ı şoförlük yapması konusunda ikna ettiği söyleniyor ancak en başından beri böyle bir şey olmadığı biliniyor. Sanıkların öldürme kastları olsaydı ilk önce şoförü öldürürlerdi. Müvekkiller hakkında lehe olan hususların uygulanmasını talep ediyorum” şeklinde konuştu.

3 SANIĞA AYRI AYRI 30 YIL HAPİS

Mahkeme heyeti, sanıklardan Abdullah Uçmak, Ersin Altun ve Yunus Ayık'a, Tatlıses’in asistanı Buket Çakıcı ve şoförü Hakan Çalışır'a yönelik “kasten tasarlayarak öldürmeye teşebbüs” suçundan ayrı ayrı toplam 30'ar yıl hapis cezası verirken, sanık Emin Birdal'a ise “Terör örgütüne silah sağlama” suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün hapis ve 2 bin 500 lira adli para cezasına hükmetti.