İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan: Canımı kaybettim

Geçirdiği ameliyat sonrasında eski sağlığına bir türlü kavuşamayan köpeği Marcu’yu geride bıraktığımız gün kaybeden Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acısını takipçileriyle paylaştı.

Köpeğini Bodrum’daki evinin bahçesine gömeceğini açıklayan Tatlıses, acısıyla ilgili şu satırları yazdı:

“Canımı kaybettim… Benim için kıymetini değerini bilemezsiniz yol arkadaşım hayatımın en can alıcı noktası çocuğum bazen abim hep benden olgun ama bensiz asla yapamazdı ben de onsuz… Her şey süperdi iki ameliyat geçirdi fıstık gibiydi Perşembe günü alacaktım evine gelecekti her gün evine getireceğim hayaliyle bıraktım doktor abilerine onu! Sonra bi anda! Yaktın içimi sensiz ne evin anlamı ne hayatın anlamı yok! Senin gibi bir ruh senin gibi müthiş bir aşk yok! Benim her şeyimdin her şeyimi yoluna serdim hak ettin sen çok güzel evlattın sen çok uslu huzur dolu bir çocuktun!

Annen seni çok sevdi biliyorum sen de beni çok sevdin! Şakadan da olsa gitsem hemen havlar bensiz hiç kalamazdın ya da kitlerdin kendini götürmelerine izin vermezdin. Her gün senle vedalaşırken nasılsa bi kaç haftaya gelicek üzülse de çok mutlu olacak derken nasıl beni bıraktın oğlum… Sensiz ben napıcam ulan napıcam! Sensiz ben tek başıma kalamazdım ki evimin prensi senin benim kollarıma benim de senin güzel suratına kokuna ihtiyacım var bitanecik yavrum beni sakın unutma annecim ben seni asla unutmam asla! Seni hiç terk etmedim iyileş diye kaldın doktor abilerinle bir an önce evine kavuş sağlıklı yaşa istedim seni asla terketmem bunu bil… Seni çok seviyorum ananemizi bul o seni orada korur tamam mı…”