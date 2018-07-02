İbrahim Tatlıses’tan açıklama: Aciz değilim, çakallar ve çapsızlar duysun

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Savcılığa başvurduğu şeklinde çıkan haberin oğlunu koruyamadığı ve kendisini aciz gösterdiği şeklinde bir eleştiride bulunan Tatlıses, hesabından kaleme aldığı yazıda şu ifadelere yer verdi:

“Kamuoyunun dikkatine;

Geçtiğimiz gün oğlum İdo ile ilgili yaşanan tehdit olayının basına yansımış olduğunu görmüş bulunmaktayım. Bu tehdit her baba gibi tabiki de beni de üzmüş ve etkilemiştir. İbrahim Tatlıses olarak ben zaten bütün evlatlarımın can ve mal güvenliğini korumak için elimden geleni yıllardır yapıyorum. Fakat olayın basına yansıyan halinden bir acziyet içinde olduğumuz izlenimi çıkmaktadır. Herkes şunu bilsin ki; çakallardan, çapsızlardan gelebilecek her türlü tehdit ve saldırılara misliyle cevap verecek gücümüz ve kudretimiz her zaman mevcuttur! Biz kanun ve nizamlara olan saygımızdan dolayı, Yüce Türk Adaletine bilgi vermeyi bir vatandaşlık görevi olarak gördük. Bu durumun yanlış anlaşılmaya mahal verecek şekilde haber yapılması bu açıklamayı zorunlu kılmıştır. Bu doğrultuda medya organlarından böylesine hassas bir olayın haberini yaparken daha dikkatli olmalarını rica ediyorum.

Saygılarımla

İbrahim TATLISES”