İbrahim Tatlıses’ten Gülçin Karakaya açıklaması

68 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in, kendisinden 42 yaş küçük olan Gülçin Karakaya ile aşk yaşadığına dair iddialar magazin gündemine düştü. Tatlıses aşk haberleriyle ilgili olarak ilk kez konuştu.

YouTube hesabı açan İbrahim Tatlıses, “Gülçin Hanım kimdir, gelin size anlatayım.” dedi ve şöyle konuştu: “Gülçin Hanım benim yardımcımdır. Twitter’ıma bakar, Instagram’ıma bakar. Gülçin Hanım’a etmedikleri laf kalmadı. Onun da bir ailesi var, laf söylenmesi hoş değil.

BANA KELEŞ SIKILDI…

Tatlıses, hesabından paylaştığı videoda yaşadığı saldırı sonrasındaki yaşantısıyla ilgili olarak “Bana keleş sıkıldı, hiçbir zaman ‘Şu anda ne yapıyor, manevi açıdan ne durumda’ demediler” sözleriyle yakın çevresine ve dost bildiklerine sitemde bulundu.

“GÜLÇİN DE SOL KOLUM, VAR MI ÖTESİ”

Tatlıses aynı zamanda magazin gündemine bomba gibi düşen sevgili haberleriyle ilgili olarak da şu sözleri sarf etti: “Şimdi ‘Gülçin kimdir?’ diyorlar. Gülçin yardımcımdır. Sağ kolum çalışıyor, sol kolum çalışmıyor, Gülçin de sol kolum, var mı ötesi?”