İbrahim Tatlıses’ten mal varlığı açıklaması

Türkücü İbrahim Tatlıses hakkında çıkan mal varlığı haberleriyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Dün bazı sitelerde ‘İbrahim Tatlıses’in mal varlığı’ başlıklı haberler yayınlandı. Türkücünün serveti şu şekilde listelendi:

OTELLER, KEBAP SALONLARI, ARAZİLER

“Seyrantepe’de 1.5 dönüm arsa üzerinde bulunan bir kebap salonu, TV binası, Tatlıses Şirketler Grubu binası, By Tatlıses giyim atölyesi ve mağazası, Demirciköy Alarko Sitesi’nde bir villa, Seyrantepe OYAK Sitesi’nde üç daire, Şanlıurfa’da bir daire, Şanlıurfa’da 3 dönüm arsa, İzmir Narlıdere Folkart Evleri’nde bir daire, Hadımköy Günışığı Konakları’nda bir villa, 1 tekne, 2 adet otomobil, 3 jeep, 1 limuzin, 20 şirket aracı, Bodrum Bitez’de 48 daireli apartlar ve içinde bir villa, Bodrum Bitez’de 6.5 dönüm üzerine denize sıfır 26 odalı otel, Bodrum Bitez’de 6.5 dönüm arsa, Kuşadası’nda 8 dönüm üzerine 6 katlı 157 odalı 314 yataklı otel, İstanbul’da 5 kebap salonu, uydu kanalı, birçok ilde ulusal yayın yapan Tempo TV.”

“DERSEM DE İNANMAYIN”

Twitter sayfasından açıklama yapan İbrahim Tatlıses, “Tü tü maşallah! Nazar değmez inşallah. Kurban olayım Allah’ıma bunların hepsi bizimmiş! Dersem de inanmayın” ifadelerini kullandı.

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