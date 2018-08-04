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İbrahim Tatlıses’ten oğlu İdo’ya övgü dolu sözler
İbrahim Tatlıses’ten oğlu İdo’ya övgü dolu sözler
Şarkıcı İbrahim Tatlıses, Derya Tuna ile olan evliliğinden doğan oğlu İdo hakkında dikkate değer satırlar paylaştı.
Magazin 4 Ağustos 2018 - 11:28

Kariyerini babası İbrahim Tatlıses gibi müzik sektörü üzerine kuran İdo Tatlıses, başarılı sahne performansı ve şarkılarıyla kısa sürede adından söz ettirdi. Kariyer yolculuğunu babasının kanatları altında yapmayan ve tek başına ayakta duran İdo bu tercihiyle babası İbrahim Tatlıses’ten de geçer not aldı. Oğluyla ilgili paylaşımda bulunan Tatlıses, İdo’nun kariyeriyle ilgili olarak: “ALLAH var İdo beni mahçup etmedi yıkıp geçiyor ve ben İdo'ya hiç birşey öğretmeden, o kendi kendini yetiştirmiştir…Tebrikler İdo can” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 11:29 - 04.08.2018
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