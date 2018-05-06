İbrahim ve Edwina aşklarını teknede yaşıyor

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Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın 12 yıl süren evlilikleri sürpriz bir şekilde çatırdamış ve sonrasında ikili ayrılık kararı almıştı. İlk olarak her iki taraf da ayrılık nedenini saklamak istese de gerçekler bir süre sonra ortaya çıktı. Eski basketbolcu İbrahim Kutluay eşi Demet’i, Edwina Sponza adlı bir kadınla aldatıyordu. Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından magazin dünyasında çok sayıda haber yapıldı. Ancak bu haberler ve yaşanan ayrılık, İbrahim Kutluay’ı yaşadığı aşka olan ateşini daha da fazla harlandırmış gibi duruyor.

BODRUM’DA AŞK BAŞKADIR

Muhabirlerin görüntü almalarını engellemek adına türlü yöntemler deneyen ikili, şimdilerde bir teknede vakit geçiriyor. Sözcü’nün ulaştığı bilgeye göre İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza bir süredir Bodrum'da beraber kaldıkları tekneden karaya çıkıp Garo's Restoran’a gitti. Yemek yiyen ikili mekanı ayrı ayrı terkedip yine teknenin yolunu tuttu. Dün geceyi teknede geçiren ikili bu sabah ayrı ayrı uçaklarla İstanbul'a döndü.