İçerde yeniden ekranlara geliyor! İçerde dizisi ne zaman yayınlanacak?

Haziran 2017'de ekranlara veda eden İçerde dizisi tekrar bölümleriyle yeniden ekranlara geliyor. ABD yapımı Köstebek filminin uyarlaması olan, Kerem Çatay'ın yönetmeniğini üstlendiği ve Çağatay Ulusoy ile Aras Bulut İynemli'nin başrollerini paylaştığı İçerde dizisi Show Tv'de izleyici ile buluşacak. Peki İçerde ne zaman yayınlanacak?

İçerde dizisi tekrar bölümleriyle yeniden ekranlara gelmeye hazırlanıyor. 2016-2017 yılları arasında yayınlanan ve büyük ilgiyle takip edilen İçerde dizisi ilk bölümden itibaren yeniden yayınlanacak. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ile Aras Bulut İynemli’nin yer aldığı İçerde’nin yayın tarihi açıklandı.

İÇERDE TEKRAR BÖLÜMLERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İçerde dizisi tekrar bölümleriyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İçerde tekrar bölümü fragmanı yayınlandı. Show Tv’de yayınlanacak İçerde dizisi 4 Mayıs 2020’de ilk tekrar bölümüyle ekranlara gelecek ve her Pazartesi akşamı yayınlanacak.

İÇERDE İLK BÖLÜM FRAGMANI

İÇERDE İLK BÖLÜM ÖZETİ

İçerde’de Polis Akademisi’nde okuyan Sarp ve Mert kardeş olduklarından habersiz birbirlerine rakip olurlar. Sarp, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürü Yusuf tarafından Polis Akademisi’nden mezun olmasına bir hafta kala polislikten atılır. Mezuniyet günü Yusuf’a silah çeken Sarp böylece daha önce hiç bilmediği yepyeni bir hayata adım atar. Bu yeni ve karanlık dünyada Sarp’ın en yakın düşmanı ise Akademi’nin diğer göz bebeği Mert olacaktır.

İÇERDE DİZİSİ KONUSU

Sarp Yılmaz, polis okulunu birinci olarak bitirmiştir. Dizi okulun mezuniyet töreniyle başlamaktadır. Sarp'ın daha önce kaçırılan ikiz kardeşi Umut daha sonraki adıyla Mert'de aynı polis okulunda eğitim görmektedir. Mert hayatında giren Melek'in sayesinde sokaklardan kurtulmuş ve polis okuluna başlamıştır. Sarp ve Umut'un babalarının yıllar önce işlemediği bir suç yüzünden ellerine kelepçe takılarak götürülmesine tanıklık etmeleri hayatlarında yaşadıkları büyük trajedilerden biri olmuştur. Babalarının hapse atılmasından sonra Umut'un kaçırılması iki kardeş arasındaki bağı tamamen koparmasa da yıllar sonra her ikisi de polis olmayı seçerek aynı okulda birbirlerinden habersiz bir şekilde buluşmuşlardır.

Polis Akademisi'nin mezuniyet töreni geldiğinde ise Sarp'ın hocası Yusuf Kaya, Sarp'ın babasının kötü niyetli oyunlarını gözler önüne sererek meydan okur. Okuldan atılacağını son anda öğrenen Sarp ise hocasına törende silah çekmiş ve daha sonra hapse girmiştir. Sarp'ı savunmaya gelen avukat zamanında kardeşi Mert'e yardım eden Melek'tir. Sarp'ın hapse girmesiyle Mert artık ikinci plandadır ve daha da göz önündedir. Hapisten çıkan Sarp ise kötü niyetli adamların en güvendiği isimlerden biri haline gelmiştir.

İÇERDE DİZİSİ OYUNCU KADROSU



Çağatay Ulusoy (Sarp Yılmaz)

Polislikten atılmış gözü kara bir mafya tetikçisi.

Aras Bulut İynemli (Umut Mert)

Hayatı tiye alarak yaşayan yalnız bir polis.

Çetin Tekindor (Kebapçı Celal Karabaş)

“Kebapçı” namıyla meşhur acımasız mafya babası Celal.

Bensu Soral (Melek)

Celal'in manevi kızı, mafya dünyasının güzeller güzeli avukatı Melek.

Rıza Kocaoğlu (Davut)

Kebapçı Celal'in sağ kolu, soğukkanlı bir katil.

Mustafa Uğurlu (Yusuf)

Organize Şube ‘nin efsane polis müdürü.

Damla Colbay (Eylem)

Sarp'in manevi kız kardeşi, acar gazeteci Eylem.

Nihal Koldaş (Füsun Yılmaz)

Sarp ve Umut'un gözü yaşlı annesi.