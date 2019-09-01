İçimdeki Canavar konusu ne? İçimdeki Canavar filmi oyuncuları kimler?

İçimdeki Canavar filminde Anne Hathaway'in canlandırdığı Gloria isimli bir kadının dünyaya zarar vermek üzere olan devasa bir canavarla gizemli bir bağı olduğunu keşfetmesini konu alıyor. Peki, İçimdeki Canavar konusu ne, İçimdeki Canavar oyuncuları kimler?

Fantastik film tutkunlarının beğenerek izleyeceği Colossal bu akşam televizyonda ilk kez seyirci karşısına çıkıyor. Başrolünde Anne Hathaway’in yer aldığı Colossal filminde sıradan bir kadının devasa bir canavar ile bağının olduğunu öğrenince ortaya fantastik komedi macera dolu bir hikaye çıkıyor. Peki İçimdeki Canavar konusu ne, İçimdeki Canavar oyuncuları kimler?

İÇİMDEKİ CANAVAR KONUSU

Fantastik canavar filmi İçimdeki Canavar, Gloria isimli sıradan bir kadını temel alıyor. Gloria sakin hayatı kısa süre önce tepetaklak olmuş bir kadındır. İşini kaybetmiştir ve bu yetmez gibi sevgilisiyle birlikte yaşadıkları evden de sevgilisi tarafından atılmıştır. Çaresiz kadın New York'u arkasında bırakarak doğduğu kente geri döner. Ancak tam o zamanlarda Seul, Güney Kore'ye bir canavar saldırır. Bu dev canavar şehri yerle bir etmektedir. Gloria kısa sürede bu devasa yaratık ile kendisi arasında bir bağ olduğunu keşfeder. İşler kontrolden çıkmaya başladığında Gloria'nın kendisi gibi görünüşte önemsiz birinin nasıl olup da dünyanın kaderi üzerinde bu kadar büyük bir etkisi olabileceğini keşfetmesi gerekecektir…

İÇİMDEKİ CANAVAR OYUNCULARI

Başrolünü Oscar ödüllü oyuncu Anne Hathaway'in üstlendiği fantastik komedi macera filminde başarılı oyuncuya Jason Sudeikis, Tim Blake Nelson, Dan Stevens ve Austin Stowell gibi isimler eşlik ediyor. Colossal'ın yönetmen koltuğunda ise Nacho Vigalondo oturuyor.