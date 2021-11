İclal Aydın’ın korku dolu anları! Yardımına köyün genci yetişti

İzmir Urla'da yaşayan İclal Aydın, sabah saatlerinde köpeğini gezdirmek için dışarı çıktığında sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan oyuncu, "Feryadıma köyün gençlerinden biri yetişti" dedi.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yaşadıklarından bahseden İclal Aydın, şunları yazdı:

“Bu sabah da her zamanki gibi gün ağarırken uyandık. İlk işimiz Marlon’la tuvalet yürüyüşüne çıkmak oldu. Bir iki sokak uzaklaşmıştık ki bir grup sokak köpeği ile burun buruna geldik. Neden bilmiyorum ama köpekler akitaları sevmiyor. Sokak köpekleri Marlon’u görünce çılgına döndü. Gerçek bir it dalaşının ortasında kaldım. Birbirlerine öyle bir girdiler ki ayırmama imkan yok!”

“Gece yağmur yağmış. Her yer çamur içinde. Köyün her yanında her gün erkenden gürültüye başlayan site inşaatları var fakat her nasılsa o saatte bir Allah’ın kulu yok. Kim kimi ısırıyor, kim nereye saldırıyor karıştı. Köyümüzün çok yaşlı sakat bir çoban köpeği var. Beni yerde görünce koşarak gelip beni kurtarmak için kavgaya daldı ama onu da savuşturdular. Neyse ki feryadıma köyün gençlerinden biri yetişti. Sokak köpeklerini kovalamayı başardı. Marlon’la çamur içinde girdik eve.”

“BACAĞIMDAN ISIRMIŞ”

“Bacağımda, sırtımda, kollarımda ağrı hissediyordum ama tam olarak ne olduğunu anlayamamıştım. Sonuçta bir it dalaşının ortasında kalmış, oğlumu sokak köpeklerine bırakmamıştım. Bir şekilde o arbedede ben de payıma düşeni almışımdır diyordum. Eve girince gördüm ki bir tanesi beni bacağımdan ısırmış ama hangisi? Sonuç: tetanoz ve dört aşamalı kuduz aşısı programı nedeni ile tüm seyahat planlarının ertelenmesi. Marlon’da asabiyet. Bende giderek artan beden ağrısı. E, tabii sokağa çıkma korkusu… Kalbimi sızlatan o yaşlı köpek var ya… Ah canım benim be…”

