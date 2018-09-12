İcra memurlarının Demet Akalın’ın evine gelme nedeni…

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Dün yaşanan hızlı gelişmelerin ardından günün ilerleyen saatlerinde Demet Akalın ve Okan Kurt çifti evliliklerini bitirmişti. İkiliyi ayrılık sürecine götüren olaylardan biri de hiç şüphesiz Demet Akalın’ın evine kısa aralıklarla gelen icra memurlarının varlığıydı. Akalın, bu tatsız gelişmelerle ilgilenirken kendisi hakkında atılan bir tweete verdiği yanıtla kafaları iyice karıştırdı. Akalın, verdiği yanıtla eski eşinin yaşam alanlarını ‘home office’ olarak gösterdiğini söyledi. İşte Akalın’ın o tweeti…



