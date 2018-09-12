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İcra memurlarının Demet Akalın’ın evine gelme nedeni…
İcra memurlarının Demet Akalın’ın evine gelme nedeni…
Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından verdiği yanıtla eski eşiyle ilgili şaşırtıcı bir iddia ortaya attı.
Magazin 12 Eylül 2018 - 07:46

Dün yaşanan hızlı gelişmelerin ardından günün ilerleyen saatlerinde Demet Akalın ve Okan Kurt çifti evliliklerini bitirmişti. İkiliyi ayrılık sürecine götüren olaylardan biri de hiç şüphesiz Demet Akalın’ın evine kısa aralıklarla gelen icra memurlarının varlığıydı. Akalın, bu tatsız gelişmelerle ilgilenirken kendisi hakkında atılan bir tweete verdiği yanıtla kafaları iyice karıştırdı. Akalın, verdiği yanıtla eski eşinin ağabeyinin yaşam alanlarını ‘home office’ olarak gösterdiğini söyledi. İşte Akalın’ın o tweeti…

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Son güncelleme: 09:50 - 12.09.2018
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