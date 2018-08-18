Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
İdil Fırat bekarlığa veda etti
İdil Fırat bekarlığa veda etti
Kısa flört döneminin ardından evlilik kararı alan Mert Fırat ve İdil Firat, 8 Eylül Alaçatı'daki düğün öncesi ayrı ayrı bekarlığa veda partisi düzenlediler.
Magazin 18 Ağustos 2018 - 11:53

Yunus Emre Çınar / İZMİR

Önceki akşam Alaçatı Hacı Memiş’te bir mekanda 14 kişilik yer ayırtan İdil Fırat, arkadaşları ile eğlendi. Mekanın kapısına kendi özel arabası ile gelen Fırat gazetecileri görünce aşağı inmedi. Ön kapı yerine arka kapıdan mekana giren Fırat ile arkadaşları üç saat eğlendi.

HIZLA UZAKLAŞTI

Çıkışta kendisini bekleyen gazetecilere görüntü alınmaması için mekanın kapısına çekilen aracın kapısı açıldıktan sonra mekan korumaları ellerini havaya kaldırarak fotoğraf çekilmesi engellendi. Arabaya binen Fırat, hızla uzaklaştı.

İLGİLİ HABERMert Fırat'tan kadın-erkek eşitsizliğine tepki
Son güncelleme: 12:04 - 18.08.2018
Etiketler