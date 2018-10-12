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İdil Fırat, Google’ı düzeltti: O ben değilim…
İdil Fırat, Google’ı düzeltti: O ben değilim…
Mert Fırat ile dünyaevine giren İdil Fırat, Google'da aynı isim ve soyisme sahip olan oyuncu İdil Fırat'la aynı kişi olmadığını açıklamak zorunda kaldı. 
Magazin 12 Ekim 2018 - 13:28

İdil Fırat, ünlü oyuncu Mert Fırat ile yakın zamanda dünyaevine girmişti. İsmi ve soyismi aynı olan oyuncu İdil Fırat (45) ile Google’da aynı kişi zannedilen genç isim, bu yanlışlığı düzeltti.

Kendisine yönelik, “45 yaşında nasıl bu kadar genç kaldınız” sorularından bıkan Fırat, “Herkese merhaba! Ben 1988 doğumluyum. Yani 30 yaşındayım. Google’da çıkan ben değilim. Bayıldığım oyuncu İdil Fırat. İsim benzerliği anlayacağınız. 45 yaşında nasıl bu kadar genç gösteriyorsunuz diyenler ve doktor soranlar o kadar çoğaldı ki çareyi toptan yazmakta buldum. Herkese musmutlu bir akşam diliyorum. Çok sevgiler” açıklamasını yaptı.

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