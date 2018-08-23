İdil Fırat kimdir? Güzelliğiyle dikkat çeken İdil Fırat kaç yaşında?

Son günlerde sık sık güdeme gelen İdil Fırat'ın hayatı hakkında birçok detay merak ediliyor. İdil Fırat kimdir sorusunun yanında İdil Fırat'ın kaç yaşında olduğu hangi eğitimleri aldığı da merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte İdil Fırat'ın hayat hikayesi...

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İdil Fırat özel hayatı ile son günlerde gündemde adından söz ettiriyor. dili Fırat, Türk spor camiasının yakından tanıdığı isimlerden birisi olan Fenerbahçe eski as başkanı Önder Fırat’ın da kızı olarak da tanınıyor. İşte İdil Fırat kimdir sorusunun cevabı ve hayatı…

İDİL FIRAT KİMDİR?

Fenerbahçe’nin asbaşkanı Önder Fırat’ın kızı olan İdil Fırat, 1988 yılında dünyaya geldi. George Washington DC Üniversitesi’nde uluslararası politika bölümü okuduktan sonra London School Of Economics Politik Ekonomi ve Avrupa Birliği üzerine yüksek lisansını yaptı. Dört Amerika’da yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönüş yapan İdil Fırat, 2015 yılından bu güne dek özel bir firmanın kurucu ortaklarından birisi. Kıvanç Tatlıtuğ ve Engin Öztürk ile aşk yaşayamıştı. Annesini ve kardeşi Can Fırat’la tanıştırdığı Engin Öztürk ile evlenmesi beklenen İdil Fırat, sürpriz bir şekilde ayrılık kararı almıştı. İdil Fırat geçtiğimiz günlerde Mert Fırat ile evlilik kararı aldı.