İdil Fırat penguen yayını yaptı

İmza attığı sosyal sorumluluk projeleri ile dikkat çeken ve öne çıkan oyuncu Mert Fırat, İhtiyaç Haritası isimli sosyal sorumluluk platformu için geride bıraktığımız günlerde eşi İdil’le birlikte Afrika’ya uçmuştu. Burada bir yandan işlerini gerçekleştiren Fırat, bir yandan da keyifli anlar yaşıyor. Geride bıraktığımız gün aslanların serbestçe dolandığı bir alana girmeden önce paylaşımda bulunan Mert Fırat’ın ardından bugün de İdil Fırat’tan bir paylaşım geldi. Güney Afrika’daki ziyaretleri sırasında Afrika’ya has penguenleri ziyaret eden İdil Fırat sosyal medya hesabından bu görüntüleri ‘Penguen gibi takılıyorum’ notuyla paylaştı ve hayranlarına penguen yayını yapmış oldu.