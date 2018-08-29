İdil Fırat’ın kına gecesinde oturduğu taht olay yarattı!

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Gecede bol bol eğlenen ikili ve yakın dostları sosyal medya hesaplarından da bu özel geceyle ilgili paylaşımda bulunurken, kına gecesinin en çok konuşulan konularından biri hiç şüphesiz müstakbel gelin İdil Fırat’ın kınanın yakılacağı yere 4 kişinin taşıdığı taht şeklindeki tefour üzerinde gelmesi oldu.

Tahtın üzerinde alana doğru ilerlerken son derece mutlu olduğu görülen Fırat’ın bu görüntüleri sosyal medyada yayıldıktan sonra ilginç tepkiler geldi. İdil Fırat’ın adeta bir sünnet çocuğu gibi omuzlar üzerinde taşınmasının daha önce kına gecelerinde rastlanmayan bir görüntü olduğunu söyleyen sosyal medya kullanıcıları bu tarz hareketlerin son derece özenti olduğuna vurgu yaptılar.

MURAT YILDIRIM İLE TANIDIK

İdil Fırat’ın kına gecesinde taşındığı tahtla ilk tanışmamız, Murat Yıldırım ile oldu. 2016 yılının Aralık ayında İmane Elbani ile evlenen ve düğününü Fas’ta gerçekleştiren Yıldırım, düğün alanına benzer bir tahtla gelmiş ve sonrasında bu görüntüyle ilgili kendisine yöneltilen ‘leğenle taşıdılar’ şeklindeki eleştirilere; “Cahiller, kültürsüzler. Üzerine oturduğum şey leğen değil ‘tefour'… O kültürün bir parçası, saygısızlar” sözleriyle yanıt vermişti. Ancak bir Fas geleneğinin böylesi kısa bir zamanda ünlüler arasında yayılmasını kimse beklemiyordu… İdil Fırat’ın taht üzerindeki görüntülerine gelen yorumlar da bunun en net göstergesi oldu. İşte sosyal medya kullanıcılarından gelen ‘taht’ yorumları:







