İdil Fırat’tan online doğum günü kutlaması

Mert Fırat ile bundan iki yıl önce dünyaevine giren ve mutlu bir evlilik süren İdil Fırat, 32’inci yaşını corona virüsü salgını sebebiyle evde kutlamak zorunda kaldı. Eşi Mert Fırat ile birlikte kutlama yapan İdil Fırat, arkadaşlarıyla da internet üzerinden buluştu. Fırat, Instagram hesabından kutlama ile ilgili bir fotoğraf paylaşarak, şu notu yazdı:

“Hala içimdeki 365 gün 6 saati, 29 Mart için gün sayıp heyecanlanarak geçiren doğum günü kutlaması aşığı o küçük kızı saklıyorum. Bu seneki doğum günlerimiz buruk geçti ama ben umudumu hiç kaybetmiyorum. Güzel günler biliyorum ki uzak değil. Sağlık olduktan sonra nice güzel günlerimiz, keyifle coşkuyla kalabalık kutlamalarımız olacak. Faiziyle acısını çıkaracağız.

Doğum günümü kutlayan herkese çook teşekkür ederim.

HERKESE SAĞLIK DİLEDİ

İzolasyondayken bile beni partisiz bırakmayan eşim ve dostlarıma (iyi ki Zoom ve Houseparty var) ve pastasız bırakmayan Ezgim'e ayrıca teşekkür ederim. Tanıdığım/tanımadığım herkesten çok candan mesajlar aldım. İyi ki varsınız! Güzel dilekleriniz misliyle size dönsün inşallah. Ben bu sene hepimiz için SAĞLIK diledim. Herkese uzaktan kucak dolusu sevgiler ve öpücükler gönderiyorum…”

MERT FIRAT’TAN ROMANTİK MESAJ

Mert Fırat ise eşi ile eskiden çekilmiş birkaç fotoğrafı paylaşarak, şu romantik notu kaleme aldı: “İnsan mutlu olunca zaman o kadar hızlı geçiyor ki anlamak mümkün değil. Mutluyum, böyle güzel kalpli bir meleğin doğum gününde ne dileyeceğime de dikkat etmem lazım; hepimize sağlık ve huzur diliyorum. Kimseyi vaktinden önce kaybetmeyelim, birbirimizin önemseyelim…”