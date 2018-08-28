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İdil tahta çıktı, Mert sürpriz yaptı… Kınadan özel ayrıntılar
Önümüzdeki ayın ilk haftasında 8 Eylül'de oyuncu Mert Fırat’la evlenecek olan İdil Fırat’ın kına gecesi ailesi ve yakın dostlarının katılımıyla Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleşti.
Magazin 28 Ağustos 2018 - 07:26

Geride bıraktığımız haftalarda kız arkadaşlarıyla bir araya gelen ve bekarlığa veda partisi yapan İdil Fırat, dün akşam da sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda ismin katıldığı bir gecede kınasını gerçekleştirdi.

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Temmuz aydında evlilik yolunda ilk adımı atıp nişanlanan Mert Fırat ile İdil Fırat bu özel gecesine katılanlar sosyal medya hesaplarından çok sayıda paylaşımda bulundu.

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İDİL’E TAHTLI GİRİŞ

İdil Fırat, tören alanına dört kişinin taşıdığı taht şeklindeki ‘tefour’ üzerinde giriş yaptı.

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Gecenin ilerleyen saatlerinde de erkek tarafı sürpriz yaparak kınaya katıldı.

 

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Gece boyu karşılıklı dans eden çifte bu heyecanlı günlerinde sevdikleri de eşlik etti. Önder Fırat’ın kızı İdil Fırat ve nişanlısı Mert Fırat, 8 Eylül’de Alaçatı’daki lüks bir otelde dünyaevine girecek.

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Son güncelleme: 11:03 - 28.08.2018
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