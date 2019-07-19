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İdo ‘Grip oldum’ yazdı İbrahim Tatlıses’ten yanıt gecikmedi
İdo ‘Grip oldum’ yazdı İbrahim Tatlıses’ten yanıt gecikmedi
İlk olarak djlik yaparak başladığı müzik kariyerini sonrasında çıkardığı albüm ile başka bir noktaya taşıyan İdo Tatlıses, paylaşımında hasta olduğunu duyurdu.
Magazin 19 Temmuz 2019 - 08:59

Şimdilerde Yasemin Şefkatli ile evlilik yolunda ilerleyen bir beraberlik yaşayan İdo Tatlıses, sosyal medya hesabından grip olduğunu duyurduğu bir paylaşım yaptı. Yoğun konser temposu içerisinde yorgun düşen Tatlıses, instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına; “Yaz günü grip olunur mu ? Olunur. Ama artık sahne aksatılmaz! Daha kaç ilaç kullanmam lazım hasta olmamak için?”

BABA YÜREĞİ DAYANMADI

Müzik kariyerine başladığından bu yana çocuğuna olan desteğini esirgemeyen İbrahim Tatlıses, oğlunun bu paylaşımına kayıtsız kalmadı ve ‘Baba yüreği dayanmadı’ şeklinde yorumlara neden olan şu paylaşımı yaptı:

“Grip aşısı yaptıracaksın oğlum ben her EYLÜL'ün 15’inde bütün ekibe yaptırırdım Evlat hiç birimiz hasta olmuyorduk hatta ben birazda abarttım bürün şirkete yaptırıyordum grip aşısını…”

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