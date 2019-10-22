İdo Tatlıses asker oldu

Şarkıcı İbrahim Tatlıses ile oyuncu Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, bedelli askerlik yapmak için kışlaya teslim oldu. İdo Tatlıses'in kısa saçlı ve sakalsız hali verdiği pozla ortaya çıktı.

İdo Tatlıses bedelliden yararlanarak askere gitti. İdo’nun birliğine teslim olmadan önce çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Müzik sektörüne DJ olarak başlayan ve sonrasında da çıkardığı albüm ile şarkıcılık kariyerine başlayan İdo Tatlıses, pek çok ünlü isim gibi bedelliden yararlandı.

Kışlasına teslim olan İdo Tatlıses, askerlerle de fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflara İdo’nun bir takipçisi, “Kısa saç ve sakalların gitmesi yakışmış. Hayırlı teskereler” ifadelerini kullandı.

SEVGİLİSİNİN HAMİLE OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Yasemin Şefkatli’nin hamile olduğu iddiaları gündemi sarsmış ve çok geçmeden İdo’dan yanıt gelmişti. İdo, konuya şu şekilde açıklık getirmişti: “Böyle bir şey nasıl olabilir? Biz daha henüz sevgiliyiz. Bizim ailelerimiz var. Bu tarz haberleri yaparken lütfen biraz düşünelim”