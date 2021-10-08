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İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin düğününe ünlü akını

Geçen yıl aile arasındaki sade bir törenle nişanlanan İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, dün nikâh masasına oturdu. 550 kişinin davetli olduğu düğüne ünlü isimler akın etti.

Yayınlanma: 08:38 - 08 Ekim 2021 Güncellenme:
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İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin düğününe ünlü akını

Pandemi nedeniyle düğünlerini erteleyen Yasemin Şefkatli ile İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses dün akşam evlendi. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in kıydığı nikahta Nejdet Ulucan, Ethem Sancak, Kübra Şefkatli ve Şevket Demir nikah şahidi oldu.

AİLE POZU VERDİLER

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, nikâh öncesi İbrahim Tatlıses, Perihan Savaş, Ayşegül Şarlı ve Sinan Şefkatli yer aldığı aile pozunu verdi.

Yasemin Şefkatli, Özgür Masur imzalı bir gelinlik giydi. İdo Tatlıses’in damatlığını ise Faruk Saraç hazırladı.

550 kişinin davetli olduğu düğüne, Demet Akalın-Okan Kurt, Mehmet Ali Erbil, Volkan-Zeynep Sever Demirel, Berkay Şahin-Özlem Katipoğlu çiftlerinin yanı sıra şarkıcı Fatih Ürek, Yılmaz Morgül, Ceylan, Selin Ciğerci, İlayda Akdoğan, Deren Talu, Gamze Erçel, Mina Ceran gibi birbirinden ünlü isimler katıldı.

Volkan-Zeynep Sever Demirel

Demet Akalın-Okan Kurt

Berkay Şahin-Fatih Ürek

Özlem Katipoğlu

Mina Ceran

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