İdo Tatlıses, isminin anlamını açıkladı

Bodrum'da sahne alan İdo Tatlıses, kendisine İdris diye seslenenlere yönelik, "İsmimi İdris'in kısaltılması sanıyorlar. Halbuki alakası yok. İdo'nun açılımı İbrahim ve Derya'nın oğlu. İdris falan değil, bildiğiniz İdo" dedi.

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Bodrum’da bulunan Azka Otel’de sahne alan İdo Tatlıses, ismiyle ilgili tartışmalara son noktayı koydu. “Bazıları bana İdris falan diye sesleniyor. Heralde ismimi İdris'in kısaltması sanıyorlar” diyen İdo, isminin açılımının “İbrahim ve Derya'nın oğlu” olduğunu açıkladı.

İsmiyle ilgili yapılan vapur şakalarına da değinen İdo, “Ben de küçükken vapur deniz otobüsü falan sanıyordum. Benim adım İdris falan değil, bildiğiniz İdo… Okunduğu gibi yazılıyor işte” dedi.