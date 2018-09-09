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İdo Tatlıses sinirlendi: Bir tane kendini bilmez… Birilerine yürüyecek aklı sıra!
İdo Tatlıses sinirlendi: Bir tane kendini bilmez… Birilerine yürüyecek aklı sıra!
Dj kabininde başlayan müzik kariyerini çıkardığı singlelarla sahneye taşıyan İdo Tatlıses, sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.
Magazin 9 Eylül 2018 - 11:57

Çıkardığı başarılı şarkılarla kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edinen ve kendi kanatlarıyla uçmaya başlayan İdo Tatlıses, Türkiye’de ve Avrupa’da verdiği konserlerinde sevenleriyle bir araya geliyor. Tatlıses bu sahne performanslarında dansçılarla birlikte görülürken bazı kendini bilmezler de İdo Tatlıses adını kullanarak onun hayranlarını kandırmaya çalışıyor. Yaşanan bu sahtekarlığı öğrenen İdo Tatlıses, sosyal medya hesabından ‘Dikkat’ notuyla kısa bir video paylaştı ve “Sosyal medya üzerinden yurt dışındaki konserlerim için dansçı aradığım şeklindeki iddialara ve bunları yayan insanlara itibar etmeyin beni resmi hesaplarımı takip edin” şeklinde bir uyarıda bulundu.

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