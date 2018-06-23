İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ayrıldı… Tatlıses paylaşım yaptı

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İdo Tatlıses’in ve Yasemin Şefkatli’nin sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını silmesi üzerine ortaya atılan iddia hakkında ilk açıklama İdo Tatlıses’ten geldi. Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilişkilerinin bittiğini doğrularken iddia edildiği gibi Şefkatli’nin dekolteli fotoğrafının bu ayrılığın nedeni olarak gösterilmesinden de rahatsızlık duyduğunu belirtti. İşte o açıklama:



“İçinde bulunduğum şu anki süreç ile ilgili bir açıklama yapmanın hem benim için hem değerli medya mensupları ve sevenlerim için faydalı olacağını düşündüm. Her güzel şeyin sonu varmış. Belki de Allah’ın bize en büyük hediyesi, her şeyi sonlu yaratması. Ben de çok güzel bir hikayenin çok değerli bir ilişkinin sonuna geldim. Böylesi güzellikleri yaşamama sebep olan güzel bir birlikteliği sonlandırmak tabi ki kolay değil ama hayat devam ediyor. Birçok insan bu birlikteliğin sonlanmasıyla ilgili olarak kendi anlam dünyalarından kaynaklı farklı düşünceler ortaya atacaktır hatta daha şimdiden böylesi düşünceler dillendirilmeye başlandı. Bu durumu çok normal karşılıyorum. Ancak bunlara itibar etmemek gerektiğini de belirtmeliyim. Biz Yasemin’le ortak bir karar alarak bu ilişkiyi sonlandırdık. Hepsi bu. Nasıl ki bir ilişki devam ederken çok değerliyse o ilişki bittiğinde de o ilişkinin hatırasının ve iki insan arasında yaşanılan mutlulukların da değerli olduğunu unutmamak lazım. Biliyorum günümüzde genellikle ilişkilerin yüzeysel yaşanmasından dolayı, biten bir ilişki sonucu o ilişkiyi yaşayanların birbirlerini nefret objesi olarak görmesi sıradanlaşmış durumda. Bu durumun çok da doğru olmadığını düşündüğümü belirterek biten bu güze ilişkiye aynı ezber kalıplarla yaklaşılmaması gerektiğini öncelikle değerli medya mensupları ve sevenlerimden rica ediyorum”