İdo Tatlıses’in yeni tutkusu

İbrahim Tatlıses’in oğlu şarkıcı İdo Tatlıses, sevgilisi Yasemin Şefkatli ile birlikte Vadİstanbul’da görüntülendi. İkili kendilerine yöneltilen sorulara ayaküstü cevap verdi.

Bir süre dolaştıktan sonra birlikte yemek yiyen çift, mekan çıkışı objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi. Ayaküstü muhabirler ile sohbet etmeyi ihmal etmeyen Tatlıses, “Sushimiz tuttu dayanamadık geldik” diyerek esprili tavırlarıyla dikkat çekti.

“Önümüzdeki hafta 10 şarkılık albümün okumaları tamamlanıyor içimize sindi, çok güzel oldu. Henüz çıkış tarihi tam net değil onu patron Samsun Demir karar verecek” diyen İdo Tatlıses, albüm çıkartacağının da müjdesini vermiş oldu. Başarılı şarkıcının aracının kapısına ve arkasına ismini, soyismini, doğum yılını ve Off Road yazdırması dikkatlerden kaçmazken, yeni tutkusunun Off Road olduğu gözlendi.