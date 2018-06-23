İdo, Yasemin’i sildi! Sebebinin ise…

Ağustos ayından beri aşk yaşan şarkıcı İdo Tatlıses ve model Yasemin Şefkatli'nin ilişkisinde kriz çıktı. Çift sosyal medyada birbirlerini takipten çıkararak, fotoğraflarını da sildi.

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Yaşanan bu gelişme sonrasında ikilinin ayrıldığı düşünüldü ancak henüz bir açıklama gelmedi. İkilinin birbirini takipten çıkarmasının altında yatan bir sebebin de Yasemin Şefkatli’nin birkaç gün önce sosyal medya hesabından paylaştığı ve kısa bir süre sonra kaldırdığı dekolteli fotoğrafının yattığı düşünülüyor.

Sevgilisi Yasemin Şefkatli'nin cesur dekolteli paylaşımını gören İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli'den fotoğrafı silmesini istedi. İdo'nun bu isteğini kırmayan Yasemin Şefkatli, kısa bir süre sonra fotoğrafını Instagram hesabından kaldırdı. İlişkideki krize bu paylaşımın neden olduğu iddia edildi.