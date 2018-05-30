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İdo’nun son hali sevenlerini üzdü
İdo’nun son hali sevenlerini üzdü
Bir süredir Yasemin Şefkatli'yle mutlu bir beraberlik yaşayan İdo Tatlıses, Instagram'da paylaştığı fotoğraf sonrasında dikkat çekici yorumlar aldı.
Magazin 30 Mayıs 2018 - 10:07

Takipçileri tarafından ilk göze çarpan şey İdo Tatlıses’in verdiği kilolar oldu. İdo'yu gören sevenleri “Artık daha fazla kilo verme, hasta gibi olmuşsun” yorumunda bulundu. İdo, geçtiğimiz aylarda 15 kiloyu nasıl verdiğini şu sözlerle anlatmıştı… “İlk iki haftada sekiz kilonun üstünde verdim. Gerçekten çok yiyorum. İyice abartmıştım, öğünde dört beş tane hamburger yemeye başladım. Yaza giriyoruz nasıl sağlıklı kilo verebilirim? Ayda 2 kilo benim işime gelmiyor. Zayıflamak için ölüm orucuna girdim. Aşırı bir diyet yaptım. Zararı olmadı diyemem, muhtemelen olmuştur. Şimdi normal sürecime geri döndüm. Bir İrem Derici olamadım yani” dedi.

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Son güncelleme: 10:55 - 30.05.2018
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