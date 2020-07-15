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Idris Elba: Corona virüsü akıl sağlığımı etkiledi
Idris Elba: Corona virüsü akıl sağlığımı etkiledi
Ünlü aktör Idris Elba, mart ayında yeni filminin çekimleri nedeniyle New Mexico'da corona virüsüne yakalanmıştı. Elba, verdiği bir röportajda virüsün akıl sağlığı üzerinde travmatik bir etki yarattığını söyledi.
Magazin 15 Temmuz 2020 - 09:17

Mart ayında corona virüsüne yakalanan ve hastalığı yenen Idris Elba, Radio Times’a röportaj verdi. Ünlü aktör artık tamamen iyileştiğini ve hayatta olduğu için şanslı hissettiğini söyledi.

Geçirdiği hastalığın kendisini zihinsel olarak da etkilediğini belirten Elba, “Hastalığın belirtilerini göstermiyordum, herkeste görünen büyük belirtiler bende yoktu. Beni zihinsel olarak çok kötü etkiledi. Çünkü virüse dair çok fazla bilinmezlik vardı, bilinmeyen bir konu olduğundan kendimi konuşmaya mecbur hissettim. Bu yüzden benim ve karımın üzerindeki zihinsel etkisi fazlasıyla travmatik oldu” dedi.

Idris Elba ve eşi Sabrina Dhowre Elba/DepoPhotos

Yaşananları hatırlamak amacıyla dünyanın her yıl bir haftalık tecride girmesi gerektiğini savunan ancak gelen tepkiler nedeniyle sözlerini geri alan Elba, “Yaşadıklarımın üstesinden gelmek için tecride ihtiyaç duydum. Aslında dünyanın da tecride ihtiyacı olduğu ortaya çıktı” dedi.

Diğer yandan Elba’nın aktör, yapımcı, yönetmen ve müzisyen olarak çalışacağı yeni proje için Apple ile anlaşma imzaladığı ortaya çıktı.

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