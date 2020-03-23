Idris Elba, eşiyle birlikte geçirdiği karantina sürecini anlattı

Idris Elba, geçen hafta corona virüsüne yakalandığını açıklamış, dün de eşinin test sonucunun pozitif çıktığı öğrenilmişti. Elba’nın corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından, eşi Sabrina Dhowre-Elba, eşinin yanında karantinada kalmaya devam etmişti. Bu nedenle genç kadının göz göre göre eşinden virüsü kapması eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak merak edilen sorulara yanıt verdi. Elba, her ikisininde corona virüsüne yakalandığını açıkladıktan sonra eşi Sabrina Dhowere-Elba ile karantinaya girmenin, ilişkilerini test etme fırsatı verdiğini itiraf etti.
Karantinanın 13. gününde olan Elba, “Şimdi iyi hissediyorum. Mesele ruh sağlığını korumak. Zihnimi temiz tutmaya çalışıyorum. Huzurluyuz” dedi.
İngiliz aktör ayrıca, dün eşiyle bir kez kavga ettiğini itiraf ederek, “Ben başka odaya gitmek zorunda kaldım. Karantina, ilişkinizin ve insanlığınızın bir sınavı” şeklinde konuştu.
Corona virüsünün bir ölüm tehdidi olarak görüldüğünü söyleyen Elba, “Herkes ‘Aman Tanrım, öleceğim’ diye düşündü ama Covid-19’un sadece bir corona türü olduğunu ve bunun bana daha iyi hissettirdiğini anlamama yardımcı oldu” dedi.
Hiçbir belirti taşımadığı için kendisini şanslı gören ünlü oyuncu, “Pek çok insan bu kısmı anlamıyor. İnsanların öldüğü gerçeğini de küçümsemiyorum” dedi.