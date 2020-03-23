Idris Elba, eşiyle birlikte geçirdiği karantina sürecini anlattı

Corona virüsüne yakalandıktan sonra karantinaya alınan ve kendisiyle birlikte kalmak için ısrar eden eşinde de corona virüsü tespit edilen Idris Elba, karantina sürecini anlattı. Elba, "Karantina, ilişkiniz ve insanlığınızın bir sınavı" dedi.

Idris Elba, geçen hafta corona virüsüne yakalandığını açıklamış, dün de eşinin test sonucunun pozitif çıktığı öğrenilmişti. Elba’nın corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından, eşi Sabrina Dhowre-Elba, eşinin yanında karantinada kalmaya devam etmişti. Bu nedenle genç kadının göz göre göre eşinden virüsü kapması eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

EŞİYLE KARANTİNAYA GİRMEK İLİŞKİLERİNİ TEST ETMELERİNE FIRSAT VERMİŞ

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak merak edilen sorulara yanıt verdi. Elba, her ikisininde corona virüsüne yakalandığını açıkladıktan sonra eşi Sabrina Dhowere-Elba ile karantinaya girmenin, ilişkilerini test etme fırsatı verdiğini itiraf etti.

“BİR KEZ KAVGA ETTİK”

Karantinanın 13. gününde olan Elba, “Şimdi iyi hissediyorum. Mesele ruh sağlığını korumak. Zihnimi temiz tutmaya çalışıyorum. Huzurluyuz” dedi.

İngiliz aktör ayrıca, dün eşiyle bir kez kavga ettiğini itiraf ederek, “Ben başka odaya gitmek zorunda kaldım. Karantina, ilişkinizin ve insanlığınızın bir sınavı” şeklinde konuştu.

Corona virüsünün bir ölüm tehdidi olarak görüldüğünü söyleyen Elba, “Herkes ‘Aman Tanrım, öleceğim’ diye düşündü ama Covid-19’un sadece bir corona türü olduğunu ve bunun bana daha iyi hissettirdiğini anlamama yardımcı oldu” dedi.

Hiçbir belirti taşımadığı için kendisini şanslı gören ünlü oyuncu, “Pek çok insan bu kısmı anlamıyor. İnsanların öldüğü gerçeğini de küçümsemiyorum” dedi.