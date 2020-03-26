Idris Elba’nın corona virüsüne yakalandığını açıklamak için para aldığı iddia edildi

Geçen hafta ünlü rapçi Cardi B'nin, "Ünlüler corona virüsünün pozitif çıktığını söylemek için para alıyor" şeklinde ortaya attığı komple teorisinin ardından, medyada konu ile ilgili birçok haber yapılmıştı. Hollywood'un ünlü oyuncusu Idris Elba da corona virüsü testi pozitif çıkmış ve eşiyle birlikte evde karantina altındaydı. Elba, son günlerde ünlü isimler hakkında çıkan, "Corona olduğunu açıklamak için para aldığı" iddialarına yanıt verdi.

Corona virüsü testinin pozitif çıktığı öğrenilen Idris Elba, hastalığa yakalandığını açıklaması karşılığında para aldığı iddialarına yanıt verdi.

Instagram hesabından canlı yayın yapan aktör, “Bu virüs zengin ya da fakir olmakla ilgili değil. Kesinlikle herkes test yaptırmalı” dedi.

“PARA ALDIĞIM HABERİ TAM BİR SAÇMALIK”

47 yaşındaki aktör, “Benim gibi birine corona virüsü olduğumu söylemek için para ödeneceği fikri… Bu kesinlikle saçmalık. Büyük aptallık. İnsanlar da bunu habermiş gibi yaymak istiyor, aptalca” diyerek iddiaları yalanladı.

Elba devam eden açıklamasında, “Yani burada oturup corona virüsünü kapmadığımız halde corona kaptık mı diyeceğiz? Bundaki mantığı anlamıyorum” dedi.

Bu sürecin bir film olmadığını belirten Elba, “Ben de şu an bir aktör değilim. Sadece bir insanım ve toplumun gözü önündeyim. Dolayısıyla insanların bunun gerçek olduğunu anlamasını istiyorum. Test yaptırdığım için ayrıcalıklı olduğumu hissetmiyorum” dedi.