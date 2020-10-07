İfşa olayından sonra Cem Özer’in eşinden açıklama

Almanya'da yaşayan Menekşe Keskin, Cem Özer'in kendisine yolladığı cinsel içerikli mesaj ve fotoğraflarını "Tacize uğradım" diyerek ifşa etti. Cem Özer, "O kadınla 10 yıl önce Almanya'da birlikte olmuştuk. Taciz yok her şey karşılıklı" dedi. Cem Özer'in eşi Pınar Dura ise "Aramızda minik bir ayrılık geçmişti. O sırada Cem'in, Almanya'da bu kadınla minik bir beraberliği olmuş" diyerek eşine destek verdi.

Cem Özer’in, Almanya’da yaşayan bir kadına sosyal medya üzerinden çıplak fotoğraflarını göndererek taciz ettiği öne sürülmüştü. Kadın “Benimle sapıkça konuştu” diyerek Özer’i suçladı.

“KARIMDAN ÖZÜR DİLİYORUM”

Cem Özer bunun üzerine şu açıklamayı yaptı.

* Adı Menekşe Keskin. 11 yıl önce Almanya’da bir gece beraber olduk. 6-7 sene önce sosyal medyadan tekrar sevişmeye başladık. Evli olduğunu öğrenince görüşmeyi kestim.

* Pandemi döneminde tekrar 35 dakika görüştük. Nişanlısı olduğunu söyleyen bir adam bana şantaj yaptı. Bu bir kumpas. Karımdan özür diliyorum. Karım beni affedecektir.

Eşi Pınar Dura, Cem Özer’e anında destek verdi. Cem Özer’in 61. yaş günü için kutlama yemeği organize eden Dura bu kadarla kalmadı. Sosyal medyada şöyle bir mesaj yayınladı:

* Güzel ruhlu sevgilim. Hayata karşı duruşunla, engin bilgi birikiminle, mütevazı ruhunla, merhametinle bana ilham veriyorsun.

* Oyunculuğunu izlerken bir hayranın, evimizde ise hayat arkadaşın ve karın olmaktan gurur duyuyorum. Yaşama sevincim. Seni çok seviyorum aşkım.

“MİNİK BİR BERABERLİK

Pınar Dura aşk dolu sözlerinin ardından eleştirilince bir açıklama yaptı:

* 9 yıldır birlikteyiz, 3 senedir de evliyiz. Biz de küslükler, ayrılıklar yaşayabiliriz. Aramızda minik bir ayrılık geçmişti. O sırada Cem bekarken, Almanya'da o kadınla minik bir beraberliği olmuş.