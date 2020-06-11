Iggy Azalea anne oldu

Avustralyalı rap şarkıcısı Iggy Azalea hakkında çıkan anne olduğu söylentilerini doğruladı. Sosyal medya hesabından bir oğlu olduğunu söyleyen Azalea, bebeğinin hayatını saklı tutmak istediğini söyledi.

Bir aydır anne olduğu söylentilerinin ardından Iggy Azalea, Instagram hesabından dedikoduları doğruladı. Ünlü şarkıcı artık bir erkek çocuk annesi.

30 yaşındaki şarkıcı yaptığı açıklamada, “Bunu söylemek için doğru zamanı bekledim ama zaman geçtikçe haberi tüm dünyaya duyurmanın bendeki endişeyi daha da artırdığını fark etim. Bebeğimin hayatını saklı tutmak istiyorum ama onun bir sır olmadığını da netleştirmek istedim. Onu kelimelerle ifade edilemeyecek kadar çok seviyorum” dedi.

Azalea, bebeğinin babasının kim olduğunu açıklamadı, ancak ünlü şarkıcının hayranları 23 yaşındaki rap şarkıcısı Playboi Carti ile olan birlikteliğinden çocuk sahibi olduğunu düşünüyor.

1 Mayıs2ta DJ Akademiks, sosyal medya hesabından Azalea ve Carti’yi erkek bebekleri için tebrik etmiş ve bebek dedikoduları böylece ortaya çıkmıştı.

Ünlü çiftin 2018 yılından beri birlikte olduğu biliniyor.