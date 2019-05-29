Iggy Azalea sosyal medya hesaplarını kapattı

Dergi çekimi sırasında yapılmış çekimlerden bazı karelerin izni dışında yayınlanmasının ardından kendisi hakkında yapılan birçok yorumu okuduğunu belirten 28 yaşındaki Iggy Azalea, “İnsanların, vücudum üzerinden kurdukları hayalleri ve düşüncelerini paylaşmaları beni oldukça rahatsız etti ve midemi bulandırdı. Ünlü bir dergiye poz verirken bunların olacağını düşünmüyorsunuz. Bunu yaşadığım için çok üzgünüm. Ailemin ve sevdiklerimin önünde küçük düşürüldüm” dedi.

“ADALET YERİNİ BULANA KADAR RAHAT ETMEYECEĞİM”

Dergi olayla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmazken, fotoğrafçı Nino Munoz yasal sürecin başladığını duyurdu. Instagram hesabından açıklama yapan Munoz, “Iggy Azalea ile yaptığımız çekim sonucunda ortaya çıkan fotoğraflar benden çalındı ve iznim olmadan paylaşıldı. Çok öfkeliyim ve adalet yerini bulana kadar rahat etmeyeceğim” dedi. Azalea'nın çıplak fotoğrafları derginin söz konusu sayısında kullanılmamıştı ve gün yüzüne çıkarılmamıştı.