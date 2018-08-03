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Iggy’nin üzerinde sadece 10 bin lira var
Iggy’nin üzerinde sadece 10 bin lira var
Avustralyalı şarkıcı ve manken Iggy Azalea, sosyal medya hesabından yaptığı çanta tanıtımıyla dikkatleri üzerine çıktı.
Magazin 3 Ağustos 2018 - 11:01

İlk albümünü dört yıl önce çıkaran ve o zamandan bu yana müzik piyasasında hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan 28 yaşındaki şarkıcı Iggy aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni… Paylaştığı çılgın videolar ve fotoğraflarla şarkılarından haberdar olmayan kişilerin bile dikkatini çeken Iggy, 12 milyon takipçili hesabından bir reklam çalışmasını paylaştı.

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Ünlü bir çanta markasının 2 bin dolara satılan yeni modelini tanıtan Iggy Azalea, çıplak göründüğü üç farklı kareyi paylaştı. Kısa bir süre önce Survive The Summer adlı albümünü çıkartan şarkıcı bu fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum aldı.

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