İhanete uğradığı konuşulan Mahsun Kırmızıgül’ün eşinden ilk hamle
Ece Binay, eşi Mahsun Kırmızıgül'ün genç bir kadınla samimi görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medya hesabındaki 'Kırmızıgül' soyadını sildi.
Mahsun Kırmızıgül, hayatını 6 yıl önce avukat Ece Binay ile birleştirmişti. Bu evlilikten Lavin adında bir kızı olan türkücünün, genç bir kadınla çekilmiş fotoğraf ve videosu sosyal medyayı salladı.
Ayna karşısında poz veren ikilinin fotoğrafta samimi halleri dikkat çekti. Videoda ise genç kadının Mahsun Kırmızıgül’ün saçlarıyla oynadığı görüntüler yer alıyor.
Geçen hafta çok konuşulan bu görüntülerin ardından bugün Ece Binay’dan ilk hamle geldi.
Sosyal medya hesabını gizli olarak kullanan ve sadece tanıdığı isimlerin takip isteğini kabul eden Binay, Instagram hesabındaki ‘Kırmızıgül’ soyadını sildi.