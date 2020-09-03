İhsan Ceylan kimdir? İhsan Ceylan nereli, kaç yaşında?

İHSAN CEYLAN’IN BİYOGRAFİSİ

İhsan Ceylan, 31 Ocak 1982 yılında Erzurum’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Oyunculuk Bölümü’nde tamamlamıştır.

OYUNCULUK KARİYERİ

İlk oyunculuk deneyimini Küçük Sırlar dizisiyle yaşayan, ardından Bizim Yenge ve Aşk oyunu gibi yapımlarda rol almıştır. “Aut” ve “Açık Saçık Birkaç Polaroid” adlı tiyatro oyunlarında da rol alan İhsan Ceylan, son olarak 9 Kere Leyla isimli sinema filminde İlyas karakterine hayat vermiştir. Evli ve bir çocuk babası olan İhsan Ceylan Kova burcudur.

İhsan Ceylan’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – 9 Kere Leyla (İlyas) (Sinema Filmi)

2014 – Aşk Oyunu (Yılmaz) (Sinema Filmi)

2011 – Bizim Yenge (Berkcan) (TV Dizisi)

2010 – Küçük Sırlar (TV Dizisi)