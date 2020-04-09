İhsan İlhan kimdir? İhsan İlhan nereli ve kaç yaşında?

İhsan İlhan, 1971 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Kördüğüm isimli dizi ile geçen İhsan İlhan hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… İhsan İlhan nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Baraj dizisinde Yaşar karakterini canlandıran İhsan İlhan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. İhsan İlhan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

İHSAN İLHAN KİMDİR?

İhsan İlhan, 26 Ağustos 1971 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.

Pek çok tiyatro oyununda sahne alan İhsan İlhan, 2006 yılında “Kördüğüm” dizisiyle ilk kez ekran karşısına geçmiş; Gece Gündüz, Arka Sokaklar, Türk Malı, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Adını Feriha Koydum, Canan, Galip Derviş, Bebek işi, Kolpaçino: Bomba, Babam İçin, Lal, Küçük Esnaf, İlişki Durumu Karışık, Bizim İçin Şampiyon, Kızım, Organize İşler: Sazan Sarmalı ve Mucize Doktor gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Baraj dizisinde Yaşar karakterine hayat veren İhsan İlhan, Başak burcudur.

İhsan İlhan'ın rol aldığı diziler:

2020 – Baraj (Yaşar)

2019 – Mucize Doktor (Hasta Eşi)

2018 – Kızım (Jilet)

2017 – Anne

2017 – Bu Sayılmaz (Kâhya)

2015 – İlişki Durumu Karışık

2014 – Ne Diyosuun!

2014 – Kaçak Gelinler (Televizyoncu)

2014 – Beyaz Laranfil

2013 – Bebek İşi

2013 – Galip Derviş (Cengiz Duman)

2012 – Canan (2. Sezon, Zeynel)

2011 – Adını Feriha Koydum (Şef Garson)

2010 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (Nöbetçi Makinist)

2010 – Türk Malı (Sürücü Hocası)

2010 – Arka Sokaklar

2008 – Gece Gündüz (Sipsi Ekip)

2006 – Kördüğüm (Ergun Karagöz)

İhsan İlhan'ın rol aldığı sinema filmleri:

2019 – Organize İşler: Sazan Sarmalı (Kuyumcu Zülfü)

2018 – Bizim İçin Şampiyon (Moderator)

2016 – Küçük Esnaf (Polis)

2015 – Lal

2011 – Babam İçin (Polis)

2011 – Kolpaçino: Bomba (Muhasebeci Erdal)