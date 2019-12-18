İki ‘Doktor’un reyting karnesi! İlk bölüm galibi oldu

Uzun süredir tanıtımı yapılan Hekimoğlu dizisi dün akşam seyirciyle buluştu. 'House' adlı dizinin uyarlaması olarak yayınlanan ve başrollerinde Timuçin Esen ve Okan Yalabık isimlerini izlediğimiz dizinin reyting sonuçları belli oldu. Mucize Doktor dizisinin başarısından sonra boy gösteren Hekimoğlu dizisinin sıralamada kaçıncı olduğu merak edilirken, bir yandan da akıllara Hekimoğlu ile Mucize Doktor dizisi arasındaki ilk gün reyting sonuçları geldi.

2013 yapımı Güney Kore dizisi olan Good Doctor’dan esinlenen Mucize Doktor dizisi 12 Eylül perşembe akşamı seyirci karşısına çıkmış ve Savant Sendromu teşhisi bulunan Ali Vefa’nın hikayesi ekranları karşısındaki seyirciyi derinden etkilemişti. Pek çok bölümünde gözyaşı döktüren dizi öylesine iyi rakamlar yakaladı ki diğer kanalların ‘doktor dizisi’ arayışı başladı. Mucize Doktor’a bir cevap niteliğinde olan yapım ise Hekimoğlu dizisi oldu. Aykırı doktor karakteriyle Timuçin Esen’i başrolde gördüğümüz dizi geniş kadrosu ve sürükleyici yan konularıyla Mucize Doktor’un izlenme oranlarına ulaşır mı bilinmez ama ilk gün reyting karnesi karşılaştırması bazı konularda aydınlatıcı olabilir. İşte her iki dizinin ‘Total’ ilk gün karnesi:

MUCİZE DOKTOR İLK GÜN İZLENME KARNESİ

HEKİMOĞLU İLK GÜN İZLENME KARNESİ