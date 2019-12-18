İki ‘Doktor’un reyting karnesi! İlk bölüm galibi oldu

2013 yapımı Güney Kore dizisi olan Good Doctor’dan esinlenen Mucize Doktor dizisi 12 Eylül perşembe akşamı seyirci karşısına çıkmış ve Savant Sendromu teşhisi bulunan Ali Vefa’nın hikayesi ekranları karşısındaki seyirciyi derinden etkilemişti. Pek çok bölümünde gözyaşı döktüren dizi öylesine iyi rakamlar yakaladı ki diğer kanalların ‘doktor dizisi’ arayışı başladı. Mucize Doktor’a bir cevap niteliğinde olan yapım ise Hekimoğlu dizisi oldu. Aykırı doktor karakteriyle Timuçin Esen’i başrolde gördüğümüz dizi geniş kadrosu ve sürükleyici yan konularıyla Mucize Doktor’un izlenme oranlarına ulaşır mı bilinmez ama ilk gün reyting karnesi karşılaştırması bazı konularda aydınlatıcı olabilir. İşte her iki dizinin ‘Total’ ilk gün karnesi:
MUCİZE DOKTOR İLK GÜN İZLENME KARNESİ
HEKİMOĞLU İLK GÜN İZLENME KARNESİ