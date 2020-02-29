İki İyi Çocuk konusu ve oyuncuları… İki İyi Çocuk filminde kimler oynuyor?

2018'de vizyona giren İki İyi Çocuk filminde, zihinsel yetersizlik yaşayan bir genç ile arasında özel bir bağ kuran bir polisin hikayesini anlatıyor. İşte İki İyi Çocuk konusu ve oyuncu kadrosu...

İki İyi Çocuk filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu. Haberimizin devamında dramatik konusuyla dikkat çeken İki İyi Çocuk filminin oyuncularını ve konusunu bulabilirsiniz…

İKİ İYİ ÇOCUK KONUSU

İki İyi Çocuk, zihinsel yetersizlik yaşayan bir genç ile arasında özel bir bağ kuran bir polisin hikayesini anlatıyor. Ercan, zihinsel yetersizliği olan bir gençtir. Çocukken babasını trafik kazasında kaybeden Ercan, annesi ile birlikte Antakya'da kaçar. Genç adam acı dolu dünyasında kurduğu hayale sarılarak mutlu olmayı başarır. Hayal dünyasında başarılı bir polis olduğunu düşünen Ercan tüm şehrin kendisine saygı duyduğuna ve herkes tarafından sevildiğine inanır. Onun bu hayali şehre atanan yeni baş komiser Serdar ile arasında çok özel bir bağ kurmasına yol açar. Serdar, Ercan'a tam anlamıyla kol kanat gerer ve ona kardeşiymiş gibi davranır. Fakat Ercan bir kaçakçılık planına dahil edilince işler karışır. Serdar, Ercan'ın tehlikelerden kurtarmaya çalışırken bir yandan da kalbini çalan Defne'nin peşinden koşar.

İKİ İYİ ÇOCUK OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Mehmet Demir Yılmaz'ın oturduğu filmin senaryosunu Yılmaz, Sertaç Yaşar ile birlikte kaleme alıyor. Başrollerini Sarp Levendoğlu ve Kazım Karakadıoğlu'nun paylaştığı filmin kadrosunda Sevcan Yaşar, Devrim Özder Akın, Mehmet Ulusoy gibi isimler yer alıyor.