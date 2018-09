İki kız çocuğunu alıkoyduğu iddia edilen Nihat Doğan hakkındaki şikayet geri çekildi

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Nihat Doğan’ın iki kız çocuğunu alıkoyduğunu söyleyen baba Musa Zilan, Eyüpsultan Çocuk Büro Amirliği’ne şikayette bulunmuş, şikayet üzerine Doğan’ın ifadesi alınmıştı.

Baba, yeni bir dilekçe yazdı ve bu şikayetinden vazgeçti. Söz konusu dilekçeyi Instagram hesabından paylaşan Doğan, söz konusu durumu haberleştiren gazetecilere hakaretler savurdu:

“Şükürler olsun! Kanal D Ana Haber’in, şahsıma attıkları iftiraları, ahlaksızca, namussuzca yapmaya çalıştıkları itibar suikastleri ellerinde patladı. Kumpas sona erdi, kızlarımızın babası bir yanlış anlaşılmadan sadır olduğunu ve şikayetlerinden vazgeçtiklerini açıkladı. Kanal D Ana Haber ve magazin basınındaki şerefsiz, namussuz tetikçilerine de hukuki olarak bunun hesabını sormazsam adam değilim. Ne demiştik; duasıyla var olmadığım itin köpeğin bedduası ile ölmem. Tuzak kuranların tuzaklarından ve kınayanların kınamasından korkmadan hakkı konuşmaya hakkı tutup kaldırmaya devam edeceğim. Beni seven sevmeyen fakat bana inanan, vicdanlı erdemli kardeşlerimin on binlerce destek mesajlarından dolayı da sonsuz şükranlarımı iletiyorum. Siz benim yanımda oldunuz. Rabbim de her iki cihanda sizin yanınızda olsun. Batılın uşağı mankurt zibidiler kininizde geberin…'Allah var gam Yok.”