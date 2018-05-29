İki sene öncenin haberi bugün manşet oldu!

Şık Hayat, yaklaşık bir ay önce Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık tarafından aldatıldığını ve Küçükbalçık'ın çalışanlarına karşılıksız çek verdiğini ortaya çıkarmıştı. Kibariye yaşananlar üzerine geçen hafta boşanma sinyali verdi. Bugün bazı gazeteler, 2016 yılına ait fotoğraflarla çiftin barıştığını iddia etti ancak Kibariye barışma iddialarını doğrulamadı. Sanatçı, "Eşinizle barıştınız mı?" sorusuna "Konuşmak istemiyorum, lütfen" diye cevap verdi.

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Ömercan ALTAY



Sahnelerin sevilen ismi Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık tarafından Lübnanlı D.O. isimli bir kadınla aldatıldığını 1 Mayıs 2018 tarihinde ortaya çıkarmıştık. Yaşanan bu olay sonrası Kibariye, verdiği röportajda “Ben bu evlilikte zor dururum artık” ifadesini kullanarak eşi Ali Küçükbalçık’tan boşanacağının sinyalini vermişti. Bugün ise Posta Gazetesi, Kibariye’nin eşiyle barıştığı yönünde bir haberi gazetenin 1. sayfasından anonsladı. Fakat yayınlanan fotoğraf karesinin iki sene önce çekilmiş olduğu ortaya çıktı.

Haberin gerçeği ve fotoğrafları ise 2016 tarihine ait. İşte bundan iki sene önce yani 2016 senesinde yayınlanan haber;

2016 senesindeki yayınlanan fotoğrafları kullanarak bugün yayınlanan haber ise;

