İkimizi çekmeyin

Yasak Elma dizisinde rol alan Eda Ece, İrem Kahyaoğlu ve Onur Tuna bir araya geldi. Eda Ece, Onur Tuna ile ikili fotoğraf çektirmek istemedi.

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Yasak Elma dizi oyuncuları Eda Ece, İrem Kahyaoğlu ve Onur Tuna, Bebek Kahve’de bir araya geldi. Mekanda 3 saat kalan oyunculardan Eda Ece gazetecileri fark edince “Sadece Onur'la beni çekmeyin yanlış anlaşılır arkadaşlarımızla buluştuk hasret gideriyoruz” dedi.

Yaz tatilinde bol bol dinlendiklerini söyleyen Tuna, yeni sezona bomba gibi hazırlandıklarını söyledi.

Oyuncular, taciz skandalıyla gündeme bomba gibi düşen rol arkadaşları Talat Bulut'un diziye devam etmesiyle ilgili sorulara sorulara sessiz kalmayı tercih etti. Ece, Talat Bulut'la henüz görüşmediklerini set başladığı zaman görüşeceklerini söyledi.