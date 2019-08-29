İkimizin Yerine nerede çekildi? İkimizin Yerine oyuncuları kimler, konusu ne?

İkimizin Yerine sinemada yakaladığı başarının ardından televizyonda ekrana gelecek. 21 Ekim 2016’da vizyona giren İkimizin Yerine, 3 günde 330 bin kişiye ulaşarak Son on yılın en iyi açılış yapan aşk filmi olmuştu. Peki İkimizin yerine oyuncuları kimler, konusu ne, nerede çekildi?
İKİMİZİN YERİNE KONUSU
Küçük bir kasabada yaşayan ve sürekli kendini tekrarlayan hayatının sırrını çözmeye çalışan Çiçek ailesinin kendisine dayattığı hayatın içinde sıkışıp kalmış genç bir kadındır. Hayata dair çözülmeyen soruları olan genç kadın kasabaya yeni gelen edebiyat öğretmeni Doğan ile karşılaşınca her şey değişir. Doğan bu yasak aşka ne kadar dirense de kendini Çiçek'e aşık olmaktan alıkoyamaz. İkili arasında büyük bir aşk başlar. Doğan ve Çiçek farklı hayatlarına rağmen birbirlerinin yaralarını sarmaya çalışırken bir ailenin de kaderini kökünden değiştirecektir…
OYUNCULARI
Serenay Sarıkaya – Çiçek
Nejat İşler – Doğan
Zerrin Tekindor – Ülkü
İştar Gökseven – Murat
Merve Çağıran – Sevil
Aslı Bekiroğlu – Ceylan
Özgür Emre Yıldırım – Kudret
Ayşegül Cengiz Akman
Sezin Bozacı
Uğur Uzunel