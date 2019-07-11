İkimizin Yerine oyuncuları kimler? İkimizin Yerine filmi konusu ne, nerede çekildi?

İkimizin Yerine, yönetmenliğini Umur Turagay’in, senaryosunu Pınar Bulut’un, yapımcılığını Tunay Vural’ın üstlendiği 2016 yapımı Türk filmidir. Film’im çekimleri Bursa’da yapıldı. Film’in Almanya galası, geçtiğimiz günlerde Berlin'deki Cineplex Alhambra Sineması'nda, Azerbaycan galası ise Bakü’de yapıldı. İşte konusu ve oyuncuları…
İKİMİZİN YERİNE KONUSU
Küçük bir kasabada yaşayan ve sürekli kendini tekrarlayan hayatının sırrını çözmeye çalışan Çiçek ailesinin kendisine dayattığı hayatın içinde sıkışıp kalmış genç bir kadındır. Hayata dair çözülmeyen soruları olan genç kadın kasabaya yeni gelen edebiyat öğretmeni Doğan ile karşılaşınca her şey değişir. Doğan bu yasak aşka ne kadar dirense de kendini Çiçek’e aşık olmaktan alıkoyamaz. İkili arasında büyük bir aşk başlar. Doğan ve Çiçek farklı hayatlarına rağmen birbirlerinin yaralarını sarmaya çalışırken bir ailenin de kaderini kökünden değiştirecektir…
OYUNCULARI
Serenay Sarıkaya – Çiçek
Nejat İşler – Doğan
Zerrin Tekindor – Ülkü
İştar Gökseven – Murat
Merve Çağıran – Sevil
Aslı Bekiroğlu – Ceylan
Özgür Emre Yıldırım – Kudret
Ayşegül Cengiz Akman
Sezin Bozacı
Uğur Uzunel