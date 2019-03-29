İkinci kez beyin ameliyatı olan Nur Yerlitaş ilk kez konuştu

Nur Yerlitaş geçtiğimiz ay ikinci kez beyin ameliyatı olmuş ve çekildi bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Yerlitaş, bu olayın ardından ilk kez konuştu.

Geçen yıl beyin kanseri teşhisi konulan ve hemen ameliyat masasına yatırılan modacı Nur Yerlitaş ikinci kez ameliyat oldu. Şu an sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Nur Yerlitaş şu ifadeleri kullandı: “Evet, ameliyat oldum. 3 hafta oldu ya da biraz daha geçti emin değilim. İlk ameliyatı olduğumda sağ tarafta da vardı ilk başta gerek görmemişti doktorum. Kontrole gittim 6 ay sonra doktor baktı ‘hemen ameliyat' dedi ve ameliyat oldum. Şimdi yeniden tedavi sürecine başladık” ifadelerini kullandı.

